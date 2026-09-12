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Опубликовано 12 сентября, 09:56

Китай проведёт саммит БРИКС в 2027 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Китай возьмёт на себя председательство в БРИКС в 2027 году и проведёт следующий саммит объединения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Китайский лидер сообщил об этом во время 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели, передаёт Центральное телевидение Китая.

Таким образом, 19-я встреча лидеров стран БРИКС пройдёт в Китае. Другие подробности подготовки к мероприятию пока не раскрываются.

Путин прибыл в конгресс-центр «Бхарат Мандапам» на саммит БРИКС
Путин прибыл в конгресс-центр «Бхарат Мандапам» на саммит БРИКС

Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели. В рамках встречи лидеры стран-участниц обсудят вопросы международного сотрудничества и дальнейшее развитие объединения. Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Это его первый визит в Индию за семь лет.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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