Китай проведёт саммит БРИКС в 2027 году

Китай возьмёт на себя председательство в БРИКС в 2027 году и проведёт следующий саммит объединения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Китайский лидер сообщил об этом во время 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели, передаёт Центральное телевидение Китая.

Таким образом, 19-я встреча лидеров стран БРИКС пройдёт в Китае. Другие подробности подготовки к мероприятию пока не раскрываются.

Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели. В рамках встречи лидеры стран-участниц обсудят вопросы международного сотрудничества и дальнейшее развитие объединения. Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Это его первый визит в Индию за семь лет.