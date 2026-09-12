Моди предложил БРИКС подготовить план реформы глобального управления

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил подготовить план реформы системы глобального управления. Об этом он заявил, открывая заседание глав государств БРИКС.

«Я предлагаю совместно разработать 10 предложений по реформированию системы глобального управления, чтобы к следующему саммиту сформировать на их основе «дорожную карту» реформ в рамках БРИКС», — сказал он.

Моди сравнил нынешнюю структуру мирового управления с пирамидой, где власть и принятие решений сосредоточены наверху, а страны, на которые эти решения влияют, не могут влиять на их формирование.

«Сегодня страны глобального Юга находятся в первых рядах тех, кто сталкивается с глобальными кризисами, но остаются на заднем плане, когда речь заходит о принятии решений», — отметил премьер Индии.

По его словам, эту «пирамиду привилегий» необходимо преобразовать в «платформу партнёрства», где каждая страна имеет право голоса.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что объединение достигло момента «взросления», за два десятилетия сформировало уникальный облик на мировой арене и движется вперёд на основе консенсуса и уважения позиций друг друга. Он подчеркнул, что БРИКС развивается не через противостояние, а через вовлечение всех, и призвал сформировать амбициозную повестку на ближайшие 20 лет, начав с совершенствования внутренних рабочих механизмов.