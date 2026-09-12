Премьер-министр Индии Нарендра Моди, открывая заседание глав государств БРИКС, заявил о необходимости амбициозной повестки на ближайшие 20 лет и механизма преемственности решений.

«Сегодня БРИКС достиг момента своего «взросления». За последние два десятилетия объединение сформировало свой уникальный облик на мировой арене. Мы уважаем позиции друг друга и движемся вперёд на основе консенсуса», — сказал он.

Моди подчеркнул, что БРИКС стремится к развитию не через противостояние, а через вовлечение всех. По его словам, настало время преобразовать единство и консенсус внутри объединения в осязаемые результаты.

«Нам необходимо сформировать новую, амбициозную повестку дня на ближайшие 20 лет. Начинать этот процесс следует с совершенствования наших внутренних рабочих механизмов», — заявил премьер Индии.

Он предложил создать механизм, который обеспечит преемственность и реализацию решений БРИКС, позволяя отслеживать выполнение инициатив и договорённостей в рамках формата «тройки».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие страны БРИКС близки к мировоззрению России и понимают ошибки европейских лидеров, хотя в их подходах могут быть определённые нюансы. Он подчеркнул, что для России главное — видение её президента.