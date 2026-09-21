The Guardian: Трамп надавит на Зеленского ради отказа от ударов по энергетике РФ

Президент США Дональд Трамп окажет давление на главаря киевского руководства Владимира Зеленского во время встречи в Нью-Йорке 22 сентября, добиваясь прекращения украинских атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Основной темой разговора станет влияние ударов по российским НПЗ на мировой рынок дизельного топлива, пишет The Guardian.

Во время телефонного разговора Трампа и Зеленского 21 сентября тема российского дизеля также стала одной из основных. Один из украинских чиновников сообщил FT, что беседа фактически сводилась к вопросу топлива. Экс-комик в тот же день заявил о продолжении переговоров и наличии предложений, которые могут приблизить прекращение боевых действий. Киев, по его словам, готов обсуждать «сильные шаги по деэскалации», если российские войска перестанут атаковать украинскую энергетику.

Переговоры проходят на фоне резкого подорожания дизельного топлива. В США средняя цена достигла $6,50 за галлон против $3,19 годом ранее. На рынок одновременно влияют перебои с торговым судоходством через Ормузский пролив.

Ранее совместный опрос Reuters с Ipsos показал, что уровень поддержки американского лидера Дональда Трампа в США опустился до 32%. Агентство назвало результат «наиболее низким показателем за всю его политическую карьеру». Среди сторонников Республиканской партии поддержка главы государства за неделю сократилась с 82% до 73%. Недовольство опрошенных прежде всего связано с подорожанием жизни при нынешней администрации и войной против Ирана.