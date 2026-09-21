Зеленский выдвинул Трампу условие для отказа от ударов по энергообъектам России

Владимир Зеленский заявил о готовности Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, если Москва откажется от атак на украинские энергообъекты, критическую инфраструктуру и маршруты экспорта продовольствия.

«Энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и наши продовольственные экспортные поставки больше не должны быть целями для России, и это приведёт к соответствующим шагам деэскалации с нашей стороны», — написал Зеленский в соцсети X.

Заявление прозвучало перед ожидаемой встречей Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее украинская сторона уже допускала взаимный мораторий на удары по энергетике при условии соблюдения договорённости Россией.

Накануне Axios сообщил, что во время телефонного разговора Трамп неоднократно призывал Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. По словам источника, американский лидер связывал такие удары с ростом мировых цен на дизельное топливо.

Трамп публично высказывался об этом и ранее. 13 сентября он заявил, что Украина должна прекратить выводить из строя российские мощности по производству дизельного топлива, поскольку, по его мнению, это усиливает глобальный дефицит горючего. На мировой рынок одновременно влияют и другие факторы, включая перебои с поставками с Ближнего Востока.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп вновь попросил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Во время их разговора тема дизельного топлива, по данным Axios, поднималась неоднократно.