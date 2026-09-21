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Регион
Опубликовано 21 сентября, 15:17

Вэнс ожидает прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

Обложка © ТАСС / Julie Rogers / Zuma

Обложка © ТАСС / Julie Rogers / Zuma

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает на прогресс в урегулировании украинского конфликта после предстоящей встречи президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

«Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогресса. Думаю, как говорил президент, российско-украинская война оказалась, безусловно, самым сложным из международных конфликтов с точки зрения урегулирования», — сказал Вэнс.

По словам американского вице-президента, встреча Трампа и Зеленского должна пройти в ближайшие дни — «завтра или послезавтра». Переговоры ожидаются в Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский заявил о договорённости провести встречу с Трампом в Нью-Йорке.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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