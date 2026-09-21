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Опубликовано 20 сентября, 21:29

Axios: Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по НПЗ России

Обложка © Flickr / The White House / Andrea Hanks

Обложка © Flickr / The White House / Andrea Hanks

Президент США Дональд Трамп потребовал от главаря киевского руководства Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным Axios, американский лидер связал такие атаки с ростом мировых цен на дизельное топливо.

Источник издания сообщил, что во время телефонного разговора Трампа и Зеленского слово «дизель» неоднократно звучало в контексте ситуации на топливном рынке. Подробности беседы собеседник не раскрыл.

После разговора экс-комик сообщил, что договорился с республиканцем о личной встрече в Нью-Йорке. Встречу планируют провести во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский заявил, что договорился о встрече с Трампом в Нью-Йорке
Зеленский заявил, что договорился о встрече с Трампом в Нью-Йорке

Трамп и ранее призывал Зеленского прекратить атаки на российские объекты нефтепереработки. Американский президент объяснял свою позицию сокращением поставок дизельного топлива на мировой рынок. В сентябре он также заявил, что рост цен на дизель в первую очередь связан с конфликтом России и Украины, а не с событиями вокруг Ирана.

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Лия Мурадьян
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