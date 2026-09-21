Axios: Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по НПЗ России

Президент США Дональд Трамп потребовал от главаря киевского руководства Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным Axios, американский лидер связал такие атаки с ростом мировых цен на дизельное топливо.

Источник издания сообщил, что во время телефонного разговора Трампа и Зеленского слово «дизель» неоднократно звучало в контексте ситуации на топливном рынке. Подробности беседы собеседник не раскрыл.

После разговора экс-комик сообщил, что договорился с республиканцем о личной встрече в Нью-Йорке. Встречу планируют провести во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Трамп и ранее призывал Зеленского прекратить атаки на российские объекты нефтепереработки. Американский президент объяснял свою позицию сокращением поставок дизельного топлива на мировой рынок. В сентябре он также заявил, что рост цен на дизель в первую очередь связан с конфликтом России и Украины, а не с событиями вокруг Ирана.