Рейтинг Трампа снизился до 32%, достигнув самых низких значений в его карьере

Уровень поддержки американского лидера Дональда Трампа в США опустился до 32%. Об этом сообщило агентство Reuters по итогам совместного опроса с международной службой Ipsos.

Агентство назвало результат «наиболее низким показателем за всю его политическую карьеру». Среди сторонников Республиканской партии поддержка главы государства за неделю сократилась с 82% до 73%.

По данным Reuters, недовольство опрошенных прежде всего связано с подорожанием жизни при нынешней администрации и войной против Ирана. Исследование проходило в интернете с 17 по 20 сентября. Участие приняли 1277 человек.

Ранее сообщалось, что попытки добиться импичмента Трампа могут стоить демократам поддержки умеренных избирателей. Такую оценку дал американист Павел Кошкин. По его мнению, даже победа на выборах в обе палаты Конгресса не позволит партии собрать 67 голосов сенаторов, необходимых для отстранения президента. Эксперт отметил, что борьба с Трампом сплачивает преданных сторонников демократов, однако их голосов недостаточно для победы на выборах. Особые риски он видит в консервативных штатах, где избиратели и политтехнологи уже критикуют партию за чрезмерное внимание к противостоянию с главой государства.