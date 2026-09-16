Попытки объявить Трампу импичмент бьют по рейтингу Демпартии, заявил американист

Новые попытки отстранить президента США Дональда Трампа от власти могут обернуться потерями для самой Демпартии, считает американист Павел Кошкин. По его оценке, такая стратегия отталкивает умеренных избирателей, за поддержку которых борются демократы.

Главным препятствием для отставки американского лидера остаётся соотношение сил в Сенате. Политолог убеждён, что победа на промежуточных выборах не обеспечит демократам необходимого числа голосов.

«Для воплощения данной идеи демократам нужно, чтобы её поддержали как минимум 67 сенаторов из 100 человек, то есть конституционное большинство — две трети голосов. Даже если Демпартия выиграет обе палаты конгресса, у неё не будет такого преимущества», — пояснил эксперт в беседе с «Ридусом».

По его словам, противостояние с Трампом воодушевляет наиболее преданных сторонников партии, однако одной их поддержки для победы недостаточно. Особенно заметны риски в консервативных штатах. Избиратели и политтехнологи уже критикуют демократов за сосредоточенность на борьбе с президентом.

Ранее Палата представителей США отклонила очередную инициативу об импичменте Дональда Трампа. За прекращение рассмотрения резолюции высказались 232 конгрессмена, против — 147. Документ внёс демократ Эл Грин, обвинивший президента в превышении полномочий из-за действий американской иммиграционной службы.