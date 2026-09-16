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Опубликовано 15 сентября, 22:02

Палата представителей США отклонила новую попытку импичмента Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Палата представителей американского Конгресса не поддержала новую попытку запустить процедуру импичмента Дональда Трампа. За прекращение рассмотрения соответствующей резолюции проголосовали 232 конгрессмена, против — 147.

Документ 24 августа внёс демократ от Техаса Эл Грин. В резолюции он обвинил республиканца в превышении президентских полномочий в связи с действиями Службы иммиграционного и таможенного контроля США.

Американский лидер неоднократно выступал за ужесточение миграционной политики. Сам Трамп ранее заявлял, что до его возвращения в Белый дом в США нелегально въехали около 25 млн человек.

Президент также допускал, что демократы вновь попытаются объявить ему импичмент, если республиканцы утратят позиции по итогам промежуточных выборов в Конгресс.

Голосование состоится 3 ноября: американцам предстоит переизбрать всех 435 членов Палаты представителей и 33 из 100 сенаторов. Сейчас обе палаты контролируют республиканцы.

Трамп уже дважды подвергался импичменту Палатой представителей — в 2019 и 2021 годах. В обоих случаях Сенат не набрал необходимого числа голосов для его осуждения и отстранения от должности.

Трамп заявил о стремлении завершить конфликт на Украине
Трамп заявил о стремлении завершить конфликт на Украине

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что рекордно низкие рейтинги президента США Дональда Трампа связаны с тяжёлым экономическим состоянием страны, вызванным войной в Иране. По его словам, конфликт привёл к взлёту цен на топливо и серьёзно разогнал инфляцию, что бьёт по карману простых американцев. Впереди ожидается повышение ключевой ставки ФРС, что сделает кредиты и ипотеку ещё дороже. Две трети американцев негативно воспринимают действия Трампа в Иране и выступают за немедленное перемирие без предварительных условий. А пока что Республиканская партия рискует проиграть на выборах и потерять обе палаты Конгресса.

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Виталий Приходько
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