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Опубликовано 15 сентября, 22:05

Состояние Трампа выросло на $2,7 млрд после победы на выборах 2024 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Состояние президента США Дональда Трампа достигло $7 млрд, увеличившись примерно на $2,7 млрд после его победы на выборах 2024 года. Такие оценки приводит журнал Forbes.

По данным издания, значительный рост капитала американского лидера связан с рядом сделок с зарубежными компаниями, а также с активностью в сфере криптовалют. Forbes отмечает, что такого масштабного увеличения состояния среди американских политиков ранее не фиксировалось.

В Forbes также указали, что часть активов Трампа связана с бизнес-проектами, которые сейчас находятся под управлением его детей. Сам республиканец ранее отрицал связь между ростом состояния и работой на посту главы государства.

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Ранее Дональд Трамп потребовал от стран, которые не оказывали поддержку США в конфликте с Ираном, компенсировать расходы Вашингтона. Американский лидер заявил, что некоторые государства должны будут возместить понесённые США затраты после завершения противостояния. При этом республиканец не уточнил, о каких именно странах идёт речь и какие суммы могут быть выставлены.

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Юния Ларсон
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