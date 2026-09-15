Суд вновь запретил Кеннеди-центру размещать имя Трампа на фасаде

Федеральный окружной суд в Вашингтоне вновь запретил руководству Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди размещать имя президента США Дональда Трампа на здании. Судья Кристофер Купер признал, что планы установить на главном здании надпись о реконструкции, проведённой при участии Трампа, и дать территории комплекса его имя противоречат ранее вынесенному запрету.

Речь идёт о решении совета попечителей от 13 августа. Помимо надписи «renovated and restored by President Donald J. Trump», совет предложил назвать территорию центра «President Donald J. Trump Plaza». Эти меры должны были стать способом отметить вклад республиканца в реконструкцию учреждения.

Купер напомнил, что ещё в мае обязал руководство убрать имя Трампа с фасада и других физических и цифровых обозначений Кеннеди-центра. В новом постановлении судья указал, что действующий запрет распространяется не только на переименование самого учреждения, но и на создание новых мемориальных обозначений в его здании и на территории. По решению суда, менять этот порядок без одобрения Конгресса нельзя.

Суд рассмотрел предложение разместить на здании надпись в честь Trump Kennedy Center Fund после того, как фонд соберёт $100 млн. Эту инициативу Купер пока не запретил: фонд ещё не начал сбор средств, поэтому оснований считать установку надписи неизбежной в ближайшее время суд не увидел. При достижении указанной суммы руководство обязано письменно уведомить суд и предоставить минимум 60 дней до возможной установки обозначения.

Позднее совет директоров проголосовал за немедленное закрытие Кеннеди-центра. Решение связывают с финансовыми проблемами учреждения и конфликтом вокруг размещения имени Трампа. В заседании участвовали президент США и министр торговли Говард Латник.

Сам американский лидер в соцсети Truth Social заявил, что закрытие необходимо из соображений безопасности и для подготовки к масштабной реконструкции. По его словам, ремонт не начнётся, пока суд не определится с названием центра. Президент также сообщил о перечислении учреждению $17 млн, собранных им для поддержки его финансового положения.

«Закрытие состоится немедленно, однако ремонт и реконструкция — очень масштабная и сложная работа — не смогут начаться до тех пор, пока окружной суд округа Колумбия не вынесет решение по утверждённому советом названию. Если решение будет отрицательным — чего не должно произойти — и не будет отменено Верховным судом США, реконструкция и ремонт Центра Кеннеди не состоятся. Юристы Министерства юстиции США будут просить о рассмотрении апелляции в ускоренном порядке», — пишет Трамп.

В судебном постановлении при этом отдельно отмечается, что доводы о возможных финансовых последствиях запрета ранее не получили достаточного подтверждения. Суд указал, что ему не представили доказательств зависимости будущих пожертвований от присутствия имени Трампа на здании.

Ранее Минюст США заявил, что Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне может исчезнуть в нынешнем виде из-за конфликта вокруг его названия. В ведомстве назвали комплекс «конструктивно несостоятельным, крайне небезопасным и порочащим репутацию столицы страны». По оценке юристов, без помощи президента США в привлечении финансирования здание продолжит разрушаться.