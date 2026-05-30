Суд в США обязал убрать имя Трампа со здания Кеннеди-центра

Суд в Соединённых Штатах обязал Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди убрать имя президента Дональда Трампа с фасада здания и из официальной символики. Такое решение вынес федеральный судья округа Колумбия Кристофер Р. Купер, сообщает The New York Times.

Разбирательство касалось решения совета директоров центра, который ранее добавил имя главы государства к названию учреждения. Суд пришёл к выводу, что этот шаг противоречит федеральному законодательству. В своём 94-страничном постановлении Купер указал, что закон, одобренный Конгрессом в 1964 году, однозначно закрепил за культурным комплексом имя президента Джона Кеннеди. По мнению судьи, изменить это решение может только Конгресс.

Согласно постановлению, надпись, размещённая на переднем портике здания, должна быть демонтирована в течение двух недель. Помимо этого, суд временно заблокировал планы по закрытию центра на ремонт в летний период. Ранее республиканец объявил, что учреждение прекратит работу на два года для проведения реконструкции.

Судья отметил, что руководство центра не в полной мере оценило влияние такого шага на проведение культурных программ. В решении также говорится, что правление не учло свои обязательства по сохранению статуса комплекса как мемориала в честь Джона Кеннеди. При этом суд не дал конкретных указаний относительно возобновления мероприятий и программ, оставив этот вопрос на усмотрение руководства учреждения во время пересмотра планов реконструкции.

Представитель центра Рома Дарави сообщила, что организация намерена обжаловать вынесенное решение. В своём заявлении она использовала название «Центр Трампа — Кеннеди» и выразила уверенность, что апелляционная инстанция поддержит позицию совета. По её словам, руководство считает оправданным решение отметить вклад Трампа в развитие национального культурного центра.

Напомним, Центр Кеннеди был переименован в «Центр Трампа и Кеннеди», а Институт мира США в «Институт мира имени Трампа». В связи с этим сенаторы США в январе выступили с законодательной инициативой, запрещающей называть федеральные здания и учреждения в честь действующих президентов страны. Позднее стало известно, что Трамп пообещал выделить $16 млрд на строительство железнодорожного туннеля Gateway под рекой Гудзон в обмен на переименовывание Пенсильванского вокзала Нью-Йорка и международного аэропорта имени Даллеса в честь президента.