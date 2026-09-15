Трамп созвонился с главой Nvidia и устроил импровизированный стендап

Дональд Трамп назвал разговоры о захвате мира искусственным интеллектом «обманом», хотя признал, что развивать технологию следует осторожно. Американский лидер высказался во время неожиданного звонка главе Nvidia Дженсену Хуангу прямо на сцену All-In Summit в Лос-Анджелесе, запись опубликовал KBS News.

Звонок застал Хуанга посреди выступления. Пока организаторы пытались вывести собеседника на громкую связь, Трамп пошутил, что глава Nvidia способен создать сложнейший компьютерный чип, который никто не скопирует десять лет, но не может разобраться с телефоном.

Затем разговор перешёл к спорам о безопасности ИИ. Трамп выступил против торможения всей отрасли из-за опасений относительно возможных последствий технологии.

«Роботы не будут захватывать весь мир, искусственный интеллект не будет захватывать остальной мир. Всё это — обман. При этом нам нужно быть немного осторожнее. Нам нужно действовать и делать это осмотрительно, но это не значит, что мы должны останавливать целую отрасль, пока следующие десять лет будем думать о том, как с этим справиться», — сказал он.

Отдельно президент США высказался о строительстве центров обработки данных, назвав их «нефтью следующих 20–25 лет». По его мнению, развитие такой инфраструктуры откроет для страны новые возможности.

Хуанг также оптимистично оценил перспективы США в технологической гонке. «Мы сделаем так, чтобы все выиграли в гонке за ИИ в Америке. Каждая отрасль, каждая компания, каждый штат, каждый народ», — приводит его слова Axios. При этом глава Nvidia признал важность дискуссии о рисках и похвалил исследователя Anthropic Джейкоба Коксона за открытое предупреждение о слишком быстрых темпах развития систем.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава OpenAI Сэм Альтман поддержал призыв сдерживать темпы развития наиболее мощных систем ИИ. Он также выступил за независимый контроль мер безопасности, тогда как Трамп теперь публично предостерёг от остановки всей индустрии.