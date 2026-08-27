«ИИ достиг переломного момента»: Nvidia озолотилась и метит ещё выше

Американская компания Nvidia более чем вдвое нарастила выручку во втором квартале текущего финансового года по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом говорится в отчёте самой корпорации.

По данным компании, за квартал, который завершился 26 июля 2026 года, выручка достигла $96,2 млрд. Это на 18% больше, чем в предыдущем квартале, и на 106% выше показателя год назад. Для сравнения: во втором квартале прошлого финансового года Nvidia заработала $46,7 млрд. Текущий финансовый год у компании стартовал 26 января 2026 года и закончится 31 января 2027 года.

Комментируя результаты, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг сделал акцент на бурном росте искусственного интеллекта.

«ИИ достиг переломного момента», — заявил он.

По его словам, сейчас настал золотой век новых ИИ-лабораторий и стартапов, а сразу несколько передовых лабораторий развиваются одновременно. Он добавил, что строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта идёт полным ходом.

В следующем квартале в корпорации рассчитывают выручить порядка $108 млрд.

Также ранее Nvidia решила создать собственного конкурента китайским ИИ-моделям. Как писала The Wall Street Journal, компания заключила сделку на $6 млрд со стартапом Poolside: она получит доступ к его технологиям и переманит инженеров. На этой базе планируется построить одну из самых мощных в мире открытых ИИ-моделей, которая должна потягаться с китайскими DeepSeek и Kimi K3.