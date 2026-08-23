Nvidia заключила сделку на $6 млрд для создания «убийцы» DeepSeek и ChatGPT

Американский производитель чипов Nvidia решил создать конкурента китайским ИИ-моделям. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Компания заключила крупную сделку со стартапом Poolside: получит доступ к его технологиям и переманит к себе инженеров. На базе этого планируется создать одну из самых мощных открытых ИИ-моделей в мире — соперника китайским DeepSeek и Kimi K3.

«Компания планирует в рамках заключенной на этой неделе сделки на шесть миллиардов долларов создать одну из самых мощных в мире моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, которая будет конкурировать с такими китайскими гигантами, как DeepSeek и Kimi K3», — говорится в материале.

Новый проект бросит вызов и американским лидерам, таким как OpenAI и Anthropic: открытые модели дешевле и проще в настройке под конкретные задачи. Это позволит Nvidia занять новую нишу и предложить более доступные решения. Рынок ИИ ждут серьёзные изменения, и Nvidia явно намерена сыграть в них ключевую роль.

Ранее сообщалось, что Минобороны начало тестировать ИИ для обработки обращений граждан. Замглавы ведомства Виталий Шулика рассказал, что сейчас идёт военно-технический эксперимент. Главное в нём — алгоритмы, которые учатся анализировать входящие запросы.