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23 августа, 07:10

Nvidia заключила сделку на $6 млрд для создания «убийцы» DeepSeek и ChatGPT

Обложка © Wikipedia / Coolcaesar

Обложка © Wikipedia / Coolcaesar

Американский производитель чипов Nvidia решил создать конкурента китайским ИИ-моделям. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Компания заключила крупную сделку со стартапом Poolside: получит доступ к его технологиям и переманит к себе инженеров. На базе этого планируется создать одну из самых мощных открытых ИИ-моделей в мире — соперника китайским DeepSeek и Kimi K3.

«Компания планирует в рамках заключенной на этой неделе сделки на шесть миллиардов долларов создать одну из самых мощных в мире моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, которая будет конкурировать с такими китайскими гигантами, как DeepSeek и Kimi K3», — говорится в материале.

Новый проект бросит вызов и американским лидерам, таким как OpenAI и Anthropic: открытые модели дешевле и проще в настройке под конкретные задачи. Это позволит Nvidia занять новую нишу и предложить более доступные решения. Рынок ИИ ждут серьёзные изменения, и Nvidia явно намерена сыграть в них ключевую роль.

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Наталья Афонина
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