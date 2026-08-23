В России с 1 сентября введут ГОСТ для игрушек с технологиями ИИ

С 1 сентября 2026 года для детских игрушек с технологиями искусственного интеллекта начнёт действовать отдельный ГОСТ. Производителям зададут общие правила не только по обычной безопасности товара, но и по тому, как он работает с данными ребёнка и влияет на его поведение.

Новый стандарт рассчитан на продукцию для детей от одного года до 14 лет. В эту категорию входят интерактивные куклы и фигурки с распознаванием речи, роботы, умные устройства, игровые консоли и аксессуары, использующие технологии ИИ. При этом в документе игрушки рассматриваются не как единый тип продукции. Их разделяют по назначению — от обучающих и развлекательных до технических интерактивных и рассчитанных на общение с ребёнком.

Для обработки информации ребёнка потребуется согласие родителей, а объём собираемых данных должен быть ограничен необходимым. Отдельные правила предусмотрены для биометрии. Стандарт вводит и требования, связанные с воздействием ИИ на психику детей. В сценариях взаимодействия не должно быть элементов, способных вызывать страх, тревожность или агрессивную реакцию. Предусмотрены ограничения и для механики, которая может формировать у ребёнка чрезмерную эмоциональную зависимость от устройства.

Безопасность предлагается оценивать ещё до появления игрушки на рынке. В разработке рекомендуется участвовать детским психологам, педагогам и представителям родителей, чтобы функции и содержание соответствовали возрасту пользователя.

Ранее стало известно, что с 1 января 2027 года для игрушечного оружия начнет действовать отдельный ГОСТ. Он касается пистолетов, бластеров, мечей, сабель и других игрушек для детей до 14 лет. Так, у детских мечей, ножей и сабель не должно быть острых кромок и концов, которыми ребенок может порезаться или получить другую травму. Для игрушек, которые стреляют пулями, стрелами и другими снарядами, отдельно оценивают сам снаряд, его наконечник, механизм запуска и энергию выстрела.