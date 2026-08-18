ГОСТ на детские пистолетики появится в России

С 1 января 2027 года для игрушечного оружия начнет действовать отдельный ГОСТ. Он касается пистолетов, бластеров, мечей, сабель и других игрушек для детей до 14 лет. Об этом Life.ru рассказал эксперт по сертификации, основатель Российского проекта «Стандарт-Москва» Алексей Тюльпин.

Так, у детских мечей, ножей и сабель не должно быть острых кромок и концов, которыми ребенок может порезаться или получить другую травму. Для игрушек, которые стреляют пулями, стрелами и другими снарядами, отдельно оценивают сам снаряд, его наконечник, механизм запуска и энергию выстрела. То есть бластер должен быть рассчитан так, чтобы выстрел во время обычной игры не создавал опасности для ребенка.

Есть требования и к внешнему виду. Игрушечный пистолет или автомат, похожий на настоящее оружие, должен заметно отличаться от него за счет ярких элементов или окраски. Это особенно актуально для моделей, которые внешне максимально приближены к боевым образцам.

Отдельные требования появились для игрушек с пистонами, световыми эффектами и оптическими элементами. Если внутри есть батарейки и электроника, проверяют батарейный отсек и доступ ребенка к таким деталям.

При этом ГОСТ охватывает именно детские игрушки. Точные копии огнестрельного оружия, изделия с металлическими дротиками, крупные луки и коллекционные модели с маркировкой 14+ под него не подпадают. По сути, новый ГОСТ подробно закрывает самые травмоопасные места таких игрушек. Насколько острый меч, чем и с какой силой стреляет пистолет, безопасен ли наконечник снаряда, как устроен механизм запуска и можно ли спутать игрушку с настоящим оружием. Алексей Тюльпин Эксперт по сертификации, основатель Российского проекта «Стандарт-Москва»

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