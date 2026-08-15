В России утвердили ГОСТы на мясные консервы и полуфабрикаты для детей

Новые требования к мясным консервам и полуфабрикатам для детей начнут действовать в России 1 января 2027 года. Правила закрепили в утверждённых ГОСТах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на изученные документы.

Один из стандартов касается кусковых мясорастительных консервов для детей старше трёх лет. Производители должны будут стерилизовать продукцию и использовать герметичную упаковку. Рецептура сможет предусматривать добавление йода, однако это требование не станет обязательным.

ГОСТ охватит говядину и телятину с картофелем и морковью, а также свинину с кабачками под сметанным или томатным соусом. В документ также вошли баранина с овощами и рисом, азу из ягнятины или конины и овощное рагу с грибами. Для рагу разрешат использовать свинину или крольчатину.

Основу консервов составит однородно перемешанная масса из овощей и тушёного мяса без костей. Вес каждого мясного кусочка должен находиться в пределах от 5 до 10 граммов. Стандарт не допускает хрящи и грубую соединительную ткань. Доля разваренных овощей сможет достигать 20%.

В продукции с кабачками не должно быть семян и их фрагментов. При этом изготовители смогут добавлять зелень. Вкус и запах должны соответствовать указанному виду мяса без посторонних оттенков.

Отдельные требования установили для рубленых полуфабрикатов. Детям от 1,5 года предназначены биточки с овсянкой или гречкой, тефтели с рисом или перловкой и фрикадельки с молоком. В эту же возрастную категорию вошли фрикадельки из говядины и свинины, мясоовощные котлеты и кнели «Детские».

Для детей старше трёх лет стандарт предусматривает котлеты для бургеров и чизбургеров, ленивые голубцы, мясо-картофельные котлеты и биточки с печенью или овсяной крупой. Для детей старше шести лет разрешат выпускать биточки, котлеты, тефтели и фрикадельки «Детские» с пониженной калорийностью.

Продукцию для дошкольников и школьников разрешат продавать охлаждённой или замороженной. Полуфабрикаты для детей раннего возраста должны поступать в продажу только после заморозки. Котлеты следует покрывать сухарями равномерно, без разрывов и сломанных краёв. Голубцам придадут овально-приплюснутую форму, а кнелям — форму шара или цилиндра. Все изделия должны иметь однородную консистенцию.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ для красной икры первого и второго сортов. Он начнёт действовать 1 июня 2027 года. Производители должны будут фасовать продукт в металлические или стеклянные банки. Стандарт требует однородного цвета икринок и исключает плёнки, кровяные сгустки и любые посторонние примеси.