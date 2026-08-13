Без плёнок, крови и примесей: Каким будет новый ГОСТ на красную икру

В России утвердили новые требования к красной икре первого и второго сортов. Соответствующие нормы Росстандарт закрепил в ГОСТе, который вступит в силу 1 июня 2027 года.

Согласно новым требованиям, зернистую икру необходимо выпускать в металлических или стеклянных банках. Отдельные нормы установлены для внешнего вида продукта. Икринки должны быть чистыми, без плёнок и сгустков крови, а их цвет — однородным.

Наличие любых посторонних примесей в продукте не допускается. Новые требования начнут применяться с 1 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что в России красная икра сильно подорожала. Сейчас килограмм стоит в среднем 20,4 тысячи рублей, а дороже всего икра нерки — до 14,8–20,4 тысячи рублей за кило. Основная причина — снижение вылова тихоокеанских лососей. В этом году поймали намного меньше рыбы, чем в прошлом, поэтому икры будет примерно на 4 тысячи тонн меньше — всего около 8 тысяч тонн.