Красная икра к Новому году может подорожать на 10–20% из-за вылова лосося

Потепление воды на Дальнем Востоке привело к низкому улову лососёвых в этом году, что грозит подорожанием красной икры и рыбы к новогоднему столу. По данным Mash, путина-2026 стала одной из худших с 1990-х годов.

К началу августа рыбаки добыли всего 33 тысячи тонн горбуши, что на 61% меньше, чем в среднем за аналогичный период предыдущих лет, и составляет лишь около трети от прогнозируемого объёма. Вылов нерки также отстаёт — добыто лишь 34% от ожидаемого.

В результате производители уже начали корректировать цены: во Владивостоке килограмм горбуши, стоивший год назад примерно 500 рублей, теперь продаётся почти за 700. Основная причина — изменение миграционных маршрутов рыбы из-за потепления океана, что делает её менее доступной для промысла. На Камчатке часть предприятий уже завершает сезон досрочно из-за дефицита сырья.

Если динамика не изменится, к Новому году икра и рыба подорожают на 10–20%, а при ухудшении ситуации рост может достичь 30%. Банка красной икры весом 250 граммов, стоимость которой сейчас составляет около 5 тысяч рублей, может вырасти в цене до 6,5 тысячи. Рыбаки и переработчики надеются на улучшение ситуации, но прогнозы остаются пессимистичными.

Ранее независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов посоветовал замораживать красную икру к новому году в июле, когда цены минимальны, и предупредил, что с сентября до конца ноября они растут, в декабре падают на акциях, а самый глубокий провал приходится на январь–февраль. Он пояснил, что сезонные колебания связаны с отпусками и покупательской активностью, а осенью покупать икру невыгодно.