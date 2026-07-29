В России с 2028 года заработает новый ГОСТ на творожные сырки

Новый ГОСТ на глазированные творожные сырки начнёт действовать в России 1 января 2028 года. Документ утвердил Росстандарт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу ведомства.

Стандарт распространяется на сырки в потребительской упаковке и определяет требования к качеству продукта. Производители смогут применять документ досрочно.

Глазурь может иметь гладкую, блестящую или матовую поверхность. Она не должна прилипать к упаковке или крошиться. На замороженных сырках после размораживания могут появляться капли влаги. Творожная масса должна иметь нежную, однородную и умеренно плотную консистенцию. В сырках с долей жира до 10% стандарт допускает лёгкую мучнистость. Массовая доля жира должна составлять от 5% до 26%, а влаги — от 33% до 55%. Содержание сахарозы не должно превышать 32%. Максимальную кислотность установили на уровне 220 градусов Тернера.

Продукт не должен иметь посторонних вкусов и запахов. Для его изготовления разрешили использовать творог, сливочное масло, пастеризованные сливки и сахар. Производители также смогут добавлять ваниль, какао, корицу, сухофрукты, цукаты, орехи, шоколадную и кокосовую стружку.

Ранее Росстандарт утвердил новые ГОСТы на молочную продукцию, сливочное масло, мягкие сыры и детское питание. В России впервые установили отдельные стандарты для детских йогуртов и напитков на основе молочной сыворотки. Они начнут действовать 1 января 2027 года. Обновлённые ГОСТы на сливочное масло и мягкие сыры заработают с 1 января 2028 года и введут новые методы выявления немолочных жиров. Стандарт на питьевое молоко сохранил требование использовать только коровье молоко без сухих и немолочных компонентов. Все новые документы производители смогут применять досрочно.