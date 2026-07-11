Росстандарт утвердил новые ГОСТы на молочку, масло и детское питание

Росстандарт утвердил пакет новых ГОСТов для молочной продукции, включая сливочное масло, мягкие сыры и детское питание. Данное заявление передали в пресс-службе ведомства.

«Росстандарт утвердил целый ряд новых стандартов молочной продукции, направленных на развитие отечественного производства, повышение качества и безопасности продуктов, а также совершенствование методов контроля на молочном рынке», — говорится в сообщении.

Впервые в России появились ГОСТы на йогурты для питания детей раннего возраста и напитки на основе молочной сыворотки для детей с 1 года. В документах прописаны единые требования к качеству, безопасности, сырью, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению такой специализированной продукции. Разработаны они в рамках союзного плана стандартизации детского питания до 2028 года и вступают в силу с 1 января 2027 года, применять их можно будет и досрочно.

Отдельно ведомство утвердило новую редакцию ГОСТа на сливочное масло. В нём прописаны требования к продукту, изготовляемому из коровьего молока и побочных продуктов его переработки. Документ содержит современные методы анализа сырья и готового продукта, включая подробный алгоритм выявления возможной фальсификации и методику определения термоустойчивости масла. Помимо этого, уточнены требования к упаковке и фасовке, что должно повысить эффективность производства и качество выпускаемого масла. Этот стандарт начнёт действовать 1 января 2028 года.

Ещё одно изменение коснулось ГОСТа на питьевое молоко. Оно предусматривает актуализацию нормативной базы, уточнение отдельных показателей и внедрение современных методов лабораторного контроля. При этом основное требование осталось незыблемым: продукт должен производиться исключительно из коровьего молока, без добавления сухого молока и немолочных компонентов.

Новый стандарт на мягкие сыры также вводит актуализированные требования к качеству и безопасности. В нём обновлены показатели продукции, расширен список допустимого молочного сырья и усовершенствованы методы контроля. Кроме того, документ предусматривает современные подходы к обнаружению фальсификации с помощью немолочных жиров. Стандарт заработает с 1 января 2028 года, его разрешено применять досрочно.

Ранее в России вступил в силу обновлённый государственный стандарт на выпуск пломбира, а также молочного и сливочного мороженого. Так, для продукта под названием «сливочное» минимальный порог молочного жира теперь составляет 8%. Классический пломбир обязан быть ещё жирнее, его планка начинается от 12%. Что касается молочной разновидности, то там доля жира допускается на уровне от половины процента.