В России смягчили ГОСТ на пивную пену

В России вступил в силу новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки, который снижает требования к высоте пены и её стойкости. Стандарт утверждён Росстандартом.

Теперь высота пены должна составлять не менее 15 миллиметров, а пеностойкость — не менее 1 минуты. Ранее эти показатели были 30 миллиметров и 3 минуты соответственно. Для напитков, содержащих сок, и безалкогольных вариантов высота пены установлена на уровне 20 миллиметров, пеностойкость — 1 минута.

Документ также уточняет допускаемые отклонения по содержанию этилового спирта: для пивных напитков, кроме безалкогольных, они составляют +/- 0,5%. Согласно ГОСТу, основой для пивных напитков служит пиво или пивное сусло (не менее 40% от массы сырья) с добавлением фруктового, овощного, растительного или пряно-ароматического сырья, которое не разрешено использовать при производстве пива.

Вкус и аромат готового напитка могут быть фруктовыми, ягодными, пряными, сладкими, кислыми или солоноватыми. Конкретные характеристики производитель устанавливает в соответствии со своей рецептурой.

Ранее сообщалось, что китайское пиво всё заметнее закрепляется на российском рынке, переставая быть экзотикой. После ухода западных производителей и роста цен на европейские марки азиатские бренды заняли освободившиеся полки, а интерес к ним подогревается сокращением поставок из Европы, изменением структуры импорта, повышением пошлин и поиском более доступной альтернативы.