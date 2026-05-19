19 мая, 07:46

Россия в марте втрое нарастила импорт пива из Казахстана

Обложка © Life.ru

В марте 2026 года Россия резко увеличила закупки пива из Казахстана — экспорт вырос более чем в три раза по сравнению с февралём. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные таможенной службы Казахстана.

За март казахстанские производители отправили в Россию пива на 1,4 миллиона долларов. В феврале эта сумма была почти в 3,6 раза меньше — 386,4 тысячи долларов. То есть поставки выросли больше чем на миллион долларов.

Россия также стала больше закупать у Казахстана другие напитки. Сладкой газировки купили в 1,8 раза больше (на 615,1 тысячи долларов), а минеральной воды — на 25% больше (на 302,1 тысячи долларов).

Кстати, в начале года Россия активно закупала пиво не только у Казахстана. С января по апрель импорт пива из Эстонии вырос на 72%, из Латвии — на 19%, из Литвы — на 13%. Главным поставщиком хмельного напитка в Россию по-прежнему остаётся Белоруссия.

Наталья Афонина
