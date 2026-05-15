Место европейских пивных брендов на российских полках заняла продукция из Белоруссии. Как объяснил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, белорусское пиво не облагается высокими пошлинами, в отличие от пенного из недружественных стран.

Крупнейшим поставщиком стала именно Белоруссия — 60% всего импорта. Также растут поставки из Китая (+16%), Эстонии (+72%), Латвии (+19%) и Литвы (+13%). При этом внутреннее производство за первые четыре месяца года снизилось на 2,2%.

Рост импорта связан с низкой базой. Пошлины на пиво из недружественных стран подняли с 1 евроцента до 1,5 евро за литр (плюс НДС), что сделало его заградительным. Немецкое и чешское пиво практически исчезло из доступного сегмента. Азиатская продукция (Китай, Вьетнам) тоже не облагается высокими пошлинами, но стоит дороже из-за логистики.

Шапкин в беседе с URA.ru опроверг слухи о транзите европейского пива через Белоруссию: в статистике всегда указывается страна происхождения. По сути, белорусское пиво производят в основном те же транснациональные корпорации, что и российское. Доля импорта в РФ даже до санкций составляла лишь около 4,5%, а теперь европейское пенное и вовсе стало нишевым продуктом для ценителей брендов.

