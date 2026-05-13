Импорт пива в Россию за год вырос на 51%

Импорт пива и пивных напитков в Россию за первые четыре месяца 2026 года вырос на 51% и достиг 135 млн литров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные оператора системы маркировки «Честный знак» ЦРПТ.

По данным Росалкогольтабакконтроля, выпуск пива и пивных напитков в России за тот же период сократился на 2,2% — с 2,83 млрд до 2,77 млрд литров.

Участники рынка объясняют резкий рост импорта эффектом низкой базы прошлого года. В 2025-м поставки зарубежного пива серьёзно просели после повышения пошлин на продукцию из недружественных стран.

Эксперт Александр Ставцев отметил, что пошлины сначала выросли с 0,1 до 1 евро за литр, а затем — до 1,5 евро. Из-за этого поставки из Германии и Чехии опускались до минимальных значений.

В Ассоциации производителей пива, солода и напитков также считают, что нынешний скачок связан прежде всего с прошлогодним провалом импорта.

Кстати, в апреле Life.ru рассказывал, что РФ сократила закупки пива из стран Евросоюза. Так, Российские компании импортировали продукцию всего на 1,1 млн евро против 4,7 млн годом ранее. За год показатели просели примерно в 4,5 раза.