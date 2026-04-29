Учёные раскрыли неожиданную пользу пива для здоровья, но всё испортил один нюанс

Новое исследование, проведённое учёными Мюнхенского технического университета, показало, что пиво может быть неожиданным источником витамина B6, необходимого для здоровья нервной системы и нормального обмена веществ. Особенно обнадёживает тот факт, что безалкогольные сорта пива практически полностью сохраняют этот ценный витамин. Результаты исследования представлены в журнале Sciencealert.

В рамках работы были проанализированы 65 различных видов пива, включая лагеры, крепкие сорта и безалкогольные напитки. Содержание витамина B6 в них варьировалось в широких пределах – от 95 до 1000 микрограммов на литр. Наибольшее количество витамина B6 было выявлено в крепких сортах, таких как бок-бир, тогда как в рисовом и пшеничном пиве его было обнаружено меньше.

Учёные изучили безалкогольные сорта пива и выяснили, что они содержат витамин B6 на уровне, сопоставимом с обычным пивом. Это означает, что удаление алкоголя не уничтожает ценные питательные вещества. Исследователи отмечают, что содержание витамина B6 в пиве в большей степени зависит от качества зерна и солода, а не от способа производства.

Важно помнить, что алкогольное пиво не является полезным продуктом из-за рисков для здоровья, связанных с употреблением алкоголя. В то же время, безалкогольные напитки могут стать хорошим дополнением к рациону, предлагая полезные вещества и отвечая растущему спросу на здоровый образ жизни.

Ранее врач рассказала, что пиво может обладать некоторыми полезными свойствами, но только при строго контролируемом и умеренном потреблении. В то же время россиян призвали не искать пользу в пиве.