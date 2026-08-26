Минюст США допустил снос Кеннеди-центра, если в название не вернут имя Трампа

Знаменитый Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне может исчезнуть в нынешнем виде из-за конфликта вокруг его названия. Минюст США заявил, что без масштабной реконструкции и участия Дональда Трампа объект может прийти в такое состояние, что его придётся снести.

В ведомстве назвали комплекс «конструктивно несостоятельным, крайне небезопасным и порочащим репутацию столицы страны». По оценке юристов, без помощи президента США в привлечении финансирования здание продолжит разрушаться.

«Без этих усилий центр будет и дальше приходить в упадок, превращаясь в небезопасное, ветхое сооружение, которое придётся снести», – говорится в заявлении Минюста.

В американском ведомстве добавили, что на месте комплекса в таком случае может появиться новое сооружение, например большой открытый амфитеатр. При этом сейчас власти не заявляют о немедленном демонтаже здания – речь идёт о возможном сценарии при отсутствии реконструкции.

Спор вокруг Кеннеди-центра разгорелся после решения совета управляющих переименовать площадку в честь Дональда Трампа. В декабре 2025 года комплекс получил название Центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди, однако суд позже постановил вернуть прежнее имя, указав, что совет превысил свои полномочия.

Ранее Life.ru писал, что во Флориде появился аэропорт имени Дональда Трампа. Администрация воздушной гавани объявила о масштабном ребрендинге с заменой вывесок и элементов оформления. При этом руководство заверило пассажиров, что работа аэропорта и качество обслуживания не изменятся.