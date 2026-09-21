В Киеве анонсировали встречу Зеленского с Трампом в Нью-Йорке

Владимир Зеленский намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом 22 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, переговоры могут пройти во второй половине дня или вечером по киевскому времени. Точное расписание пока не приводится. Встречу планируют провести в Нью-Йорке.

Среди предполагаемых тем называются энергетика и дополнительные системы ПВО. Зеленский также собирается поднять вопрос о возможности лицензионного производства ракет для комплексов Patriot на Украине. Отдельно ожидается обсуждение урегулирования конфликта.

Кроме того, стороны могут затронуть итоги недавних контактов Киева с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Зеленский намерен использовать предстоящие переговоры и для обсуждения дальнейшей военной поддержки. Других деталей источник агентства не привёл.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает на прогресс в урегулировании украинского конфликта после встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. По словам Вэнса, он всегда с оптимизмом смотрит на возможность добиться прогресса. Переговоры ожидаются в Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.