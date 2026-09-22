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Регион
Опубликовано 22 сентября, 09:17

Зеленский начал визит в США со встречи с сенаторами и вновь поклянчил оружие

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский начал визит в США со встречи с американскими сенаторами, которым рассказал о предложениях по деэскалации конфликта. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Зеленский на встрече в США. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

«Начал визит в Нью-Йорк с встречи с сенаторами США... Рассказал сенаторам о предложениях по деэскалации, которые мы будем обсуждать с президентом Америки», — написал Зеленский.

Он также вновь напомнил собеседникам о потребности Киева в ракетах для американских зенитных комплексов Patriot. Кто именно участвовал во встрече, Зеленский не уточнил.

The Guardian: Трамп надавит на Зеленского ради отказа от ударов по энергетике РФ
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Вечером 22 сентября у него запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По данным украинской стороны, стороны намерены обсудить дипломатическое урегулирование, энергетику, укрепление ПВО и возможное производство ракет Patriot на Украине по американской лицензии. Встреча пройдёт на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Россию на неделе высокого уровня представляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление запланировано на 26 сентября.

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Татьяна Миссуми
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