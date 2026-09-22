«Осторожнее на лестнице!»: Трампу в ООН припомнили сломанный эскалатор

Президенту США Дональду Трампу во время визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в шутку напомнили о прошлогоднем конфузе с остановившимся эскалатором. Реплика прозвучала, когда американский лидер вновь направлялся на выступление перед Генеральной Ассамблеей.

«Осторожнее на лестнице!» — крикнул Трампу один из журналистов, когда президент вместе с сопровождающими поднимался на эскалаторе.

Поводом для шутки стал инцидент на Генассамблее ООН в сентябре 2025 года. Тогда эскалатор внезапно остановился сразу после того, как на него ступили президент и первая леди Мелания Трамп. Супругам пришлось продолжить путь пешком.

Позже в ООН сообщили, что причиной стало срабатывание встроенного защитного механизма. Проверка показала, что его мог случайно активировать видеооператор американской делегации, который двигался по эскалатору спиной вперёд, снимая прибытие президента.

Сам Трамп тогда неоднократно возвращался к истории с техническими неполадками. Во время выступления он иронизировал, что получил от ООН «неработающий эскалатор и телесуфлёр», а позднее назвал произошедшее «саботажем» и потребовал расследования. ООН версию о намеренной остановке эскалатора не подтверждала.

Ранее сообщалось, что конфликт Трампа с прессой может ускорить падение его рейтинга и ослабить республиканцев на выборах в Конгресс. Скандал с доступом журналистов в Белый дом уже ударил по имиджу президента, Трамп рискует стать «хромой уткой», а последствия противостояния могут сказаться вплоть до выборов 2028 года.