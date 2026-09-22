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Регион
Опубликовано 22 сентября, 15:45

Трамп допустил применение «адских» санкций против России

Обложка © ТАСС / Heather Khalifa / AP

Обложка © ТАСС / Heather Khalifa / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести новые санкции против России, если посчитает это необходимым. Об этом он сказал во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Речь идёт о подписанном 18 сентября законе о так называемых «адских» санкциях, который расширяет возможности американского президента вводить ограничения против России и её торговых партнёров. При этом принятие документа само по себе не означает автоматического задействования всех предусмотренных мер.

«На прошлой неделе, в честь сенатора Линдси Грэма*, я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом, который наделяет меня огромными новыми полномочиями в области таможенных пошлин. И, если это будет необходимо, я буду вынужден ими воспользоваться», — заявил Трамп.

Песков назвал принятие в США закона об «адских санкциях» недружественным шагом
Песков назвал принятие в США закона об «адских санкциях» недружественным шагом

Закон предусматривает дополнительные санкционные инструменты против российского энергетического и оборонного секторов, финансовых организаций и судов. В их числе — пошлины до 100% на товары из стран, закупающих российскую нефть или газ, а для товаров непосредственно из России максимальная ставка может достигать 500%.

Ранее Life.ru сообщал, что торговые партнёры России выступили против возможных вторичных ограничений и пошлин США для покупателей российских нефти и газа. В Кремле же подчеркнули, что эти санкции не помогут восстановить торгово-экономические отношения Москвы и Вашингтона и вряд ли приблизят урегулирование конфликта на Украине.

Главные решения мировых лидеров, санкции и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Александра Вишнякова
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