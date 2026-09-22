Трамп допустил применение «адских» санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести новые санкции против России, если посчитает это необходимым. Об этом он сказал во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Речь идёт о подписанном 18 сентября законе о так называемых «адских» санкциях, который расширяет возможности американского президента вводить ограничения против России и её торговых партнёров. При этом принятие документа само по себе не означает автоматического задействования всех предусмотренных мер.

«На прошлой неделе, в честь сенатора Линдси Грэма*, я подписал новый важный закон, принятый Конгрессом, который наделяет меня огромными новыми полномочиями в области таможенных пошлин. И, если это будет необходимо, я буду вынужден ими воспользоваться», — заявил Трамп.

Закон предусматривает дополнительные санкционные инструменты против российского энергетического и оборонного секторов, финансовых организаций и судов. В их числе — пошлины до 100% на товары из стран, закупающих российскую нефть или газ, а для товаров непосредственно из России максимальная ставка может достигать 500%.

Ранее Life.ru сообщал, что торговые партнёры России выступили против возможных вторичных ограничений и пошлин США для покупателей российских нефти и газа. В Кремле же подчеркнули, что эти санкции не помогут восстановить торгово-экономические отношения Москвы и Вашингтона и вряд ли приблизят урегулирование конфликта на Украине.

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