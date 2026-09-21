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Регион
Опубликовано 21 сентября, 10:07

Песков заявил о неприятии партнёрами России новых санкций США

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Торговые партнёры России выступают против политики вторичных ограничений и возможных пошлин США на покупателей российских энергоносителей. Об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о новом американском санкционном законе.

«Вы слышали заявления, в которых они давали оценку таким возможным ограничениям вторичного характера. Все единогласно говорят о неприятии такой политики», — сказал спикер Кремля.

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18 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон расширяющий санкционные и тарифные полномочия Вашингтона в отношении России. Документ предусматривает возможность введения пошлин вплоть до 100% против ряда государств, закупающих российские нефть и газ. Китай уже раскритиковал новый американский закон об «адских санкциях» против России и Ирана. В Министерстве коммерции КНР заявили, что Пекин выступает против односторонних и вторичных ограничений без одобрения Совбеза ООН и оснований в международном праве. Китай также предупредил, что оставляет за собой право принять меры для защиты собственных интересов и компаний.

Главные заявления Кремля, санкции и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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