«Позитива не будет»: Кремль высказался об «адских санкциях» Трампа

Новый американский закон о санкциях не окажет позитивного влияния ни на отношения Москвы и Вашингтона, ни на перспективы мирного урегулирования на Украине, считает Дмитрий Песков. Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил РИА «Новости».

Представителя Кремля спросили, как подписанный Дональдом Трампом документ может сказаться на поиске мирного решения и возможном «прорыве» в двусторонних отношениях. Песков ответил однозначно, исключив позитивное влияние нового закона на эти процессы.

«Однозначно, это не может иметь позитивного влияния», — сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об усилении санкций против России. Документ также продлевает действующие ограничения в отношении Ирана. Трамп поставил подпись 18 сентября. Речь идёт об инициативе, которую ранее представил сенатор ныне покойный Линдси Грэм*. Документ получил неофициальное название «адские санкции». Инициатива предусматривает новые ограничения против России, в том числе меры в отношении покупателей российской нефти и газа.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.