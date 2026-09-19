Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России и Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект об усилении санкций против России. Документ также предусматривает продление действующих ограничений в отношении Ирана. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Трамп поставил подпись под документом 18 сентября. Законопроект расширяет действующие санкции, тарифы и запреты в отношении России, а также продлевает ограничения против Ирана.

«Закон <...> о введении санкций против России и Ирана в 2026 году, разрешает и расширяет действие установленных законом санкций, тарифов и запретов в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций в отношении Ирана», — указал Белый дом.

Речь идёт об инициативе, которую ранее представил ныне покойный сенатор Линдси Грэм*. Документ получил неофициальное название «адские санкции». Конгресс США окончательно одобрил законопроект накануне и направил его Трампу на подпись. Инициатива предусматривает новые ограничения против России, в том числе меры в отношении покупателей российской нефти и газа.

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