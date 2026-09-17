Конгресс США одобрил жёсткие санкции против РФ и отправил законопроект на подпись Трампу

Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие законопроекта, предусматривающего существенное ужесточение ограничительных мер в отношении России. Трансляцию голосования вела телекомпания C-SPAN.

Документ поддержали 262 конгрессмена, против выступили 159 законодателей. Голосование прошло в нижней палате, которую контролируют республиканцы — однопартийцы действующего президента Дональда Трампа. Ранее, 7 августа, аналогичное решение принял Сенат США, также находящийся под контролем республиканской партии. Таким образом, законопроект успешно прошёл обе палаты Конгресса и теперь будет направлен на подпись главе государства.

Автором инициативы выступил сенатор Линдси Грэм*, скончавшийся 11 июля 2026 года. Законопроект предусматривает широкий пакет ограничительных мер, направленных против высшего политического и военного руководства РФ, российских государственных компаний, а также введение вторичных санкций в отношении торговых партнёров Москвы.

Особое внимание в документе уделено энергетическому сектору. США получают право вводить 100-процентные пошлины в отношении стран, являющихся основными покупателями российской нефти и газа. Фактически эта мера направлена на принуждение третьих государств к отказу от российского углеводородного сырья под угрозой серьёзных экономических последствий.

Дополнительно законопроект содержит положения об ужесточении санкционного давления на Иран, что отражает общий тренд вашингтонской администрации на усиление конфронтации с так называемой «осью сопротивления».

Ранее в Госдуме оценили новый законопроект США о санкциях против России. Депутат Алексей Журавлёв охарактеризовал новые ограничительные меры как «истерику» Вашингтона, связанную с осознанием близкого поражения украинской армии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.