«Ничего нового»: Американист оценил последствия введения «адских санкций» США против РФ

Даже если США примут свой нашумевший законопроект об «адских» санкциях, для Москвы это ничего радикально не изменит. Так считает политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, у американского президента и без этого билля уже есть все возможные санкционные полномочия.

«Ничего нового этот самый билль не предоставляет», — заявил эксперт «Газете.ru».

Законопроект, о котором идёт речь, предполагает расширение полномочий Дональда Трампа по введению тарифов. Однако, по оценке Дудакова, Трамп не станет повторять прошлых ошибок и не развяжет новые торговые войны с Китаем и Индией. Сам прогноз по судьбе документа эксперт оценивает как 50 на 50.

«Может быть, примут, может быть, не примут. Посмотрим, ближайшие дни будут ключевыми», — подытожил американист.

Ранее стало известно, что комитет Палаты представителей США поддержал законопроект о санкциях против РФ. Документ предусматривает ограничения в отношении российского политического и военного руководства, государственных компаний, а также вторичные санкции против торговых партнёров РФ.