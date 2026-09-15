«Истерика» и «фикция»: В Госдуме оценили новый законопроект США о санкциях против России
Депутат Журавлёв назвал США «врагом», а их мирные инициативы — «фикцией»
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Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект об ужесточении санкций против России. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с «Газетой.ru» жёстко отреагировал на эту инициативу, назвав Соединённые Штаты «врагом», а их мирные усилия по урегулированию украинского конфликта — «фикцией».
По его словам, никакие неформальные обеды с американскими представителями, такими как Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, не изменят этого факта. Парламентарий предупредил, что принятый документ имеет все шансы вступить в силу уже через месяц.
Ключевой угрозой Журавлёв назвал вторичные санкции, которые фактически означают введение заградительных пошлин вплоть до 100% против всех стран, продолжающих торговлю с РФ. Под удар могут попасть не только Китай и Индия, но и европейские государства, включая Германию и страны Прибалтики, с которыми у России сохраняются определённые экономические связи.
Депутат охарактеризовал новые ограничительные меры как «истерику» Вашингтона, связанную с осознанием близкого поражения украинской армии. По его мнению, беспрецедентное санкционное давление используется как операция прикрытия на фоне разговоров о новом раунде мирных переговоров. Журавлёв призвал не обращать внимания на «фальшивые американские улыбки» и продолжать выполнять задачи на земле, где российская армия добивается реальных результатов на линии фронта.
Ранее стало известно, что комитет Палаты представителей США поддержал законопроект о санкциях против РФ. Документ предусматривает ограничения в отношении российского политического и военного руководства, государственных компаний, а также вторичные санкции против торговых партнёров РФ.
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