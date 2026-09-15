Комитет Палаты представителей США поддержал законопроект о санкциях против РФ

Процедурный комитет Палаты представителей США одобрил регламент рассмотрения законопроекта об ужесточении санкций против России. Теперь документ сможет выйти на голосование полного состава нижней палаты Конгресса.

За соответствующую процедуру выступили семь членов комитета, трое проголосовали против. Несколько поправок, предложенных демократами, законодатели отклонили.

По данным Fox News, Палата представителей может приступить к рассмотрению инициативы уже 15 сентября. В случае прохождения процедурного этапа окончательное голосование по законопроекту ожидается на следующий день.

Документ предусматривает ограничения в отношении российского политического и военного руководства, государственных компаний, а также вторичные санкции против торговых партнёров РФ. Кроме того, президент США сможет вводить пошлины до 100% для крупнейших покупателей российских нефти и газа. Отдельные положения касаются ужесточения рестрикций против Ирана.

Инициатива была разработана при участии покойного сенатора Линдси Грэма*. Сенат одобрил её 7 августа, и в случае поддержки Палатой представителей документ отправят на подпись Дональду Трампу.

Ранее демократы в Палате представителей США выразили обеспокоенность законопроектом умершего сенатора Линдси Грэма* о санкциях против России и Ирана и призвали доработать документ в рамках межпартийных переговоров. Данное заявление было опубликованного на сайте Комитета по путям и средствам Палаты представителей.

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