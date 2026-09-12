Вред из могилы: Демократы США выступили против закона умершего Грэма* о санкциях

Демократы в Палате представителей США выразили обеспокоенность законопроектом умершего сенатора Линдси Грэма* о санкциях против России и Ирана и призвали доработать документ в рамках межпартийных переговоров. Данное заявление было опубликованного на сайте Комитета по путям и средствам Палаты представителей.

Обращение подписали три старших представителя Демократической партии: Ричард Нил, Грегори Микс и Дон Бейер. Поводом стало решение руководства Палаты представителей вынести законопроект на голосование уже на следующей неделе.

Авторы заявления считают, что инициатива Грэма* может привести к негативным последствиям для американской экономики. По их мнению, документ расширяет полномочия президента США по введению тарифов, но при этом не содержит конкретных санкционных мер против России.

Демократы также предупредили, что возможное повышение тарифов способно привести к росту цен внутри страны и в перспективе повлиять на поддержку Украины.

Законодатели предложили продолжить работу над инициативой в формате двухпартийных и двухпалатных переговоров, чтобы подготовить вариант, который сможет получить поддержку обеих палат Конгресса.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Палате представителей США планировали вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России. Республиканцы намерены рассмотреть документ, однако конкретные параметры возможных ограничений на момент публикации не раскрывались

*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.