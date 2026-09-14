ЕС продлил санкции против России всего на неделю из-за разногласий

Послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против России всего на семь дней, чтобы получить дополнительное время для урегулирования разногласий. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов.

Камнем преткновения стал вопрос об исключении одного российского бизнесмена из санкционного списка. Сначала за его снятие с ограничений выступила Словакия, позднее аналогичную позицию заняла Франция. Большинство остальных государств ЕС эту инициативу не поддержали. Для продления санкционного режима требуется единогласное решение всех 27 стран Евросоюза.

Недельное продление, по данным EUobserver, должно дать странам ЕС время для поиска компромисса по дальнейшей судьбе ограничений.

Ранее Life.ru писал, что Словакия уже помешала Евросоюзу перейти на ежегодное продление антироссийских санкций. Братислава отказалась снять возражения против изменения действующего шестимесячного порядка.