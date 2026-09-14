Париж застал ЕС врасплох: Франция вмешалась в продление санкций против России

Франция неожиданно вмешалась в переговоры о продлении индивидуальных санкций Евросоюза против России, срок действия которых истекает 15 сентября. Париж застал этим другие страны объединения врасплох, пишет Politico со ссылкой на дипломата ЕС.

Франция вслед за Словакией просит исключения из черного списка ряда российских предпринимателей. При этом Париж, по данным европейских СМИ, в целом выступает за продление санкционного режима, а исключение ряда лиц рассматривает как возможный компромисс, который позволит добиться согласия Братиславы.

Для продления ограничений необходимо единогласное решение всех государств Евросоюза. Действующие меры были продлены в марте 2026 года до 15 сентября и распространяются примерно на 2,6 тысячи физических и юридических лиц.

«Словакия возражает против ключевых положений, а теперь в процесс вмешалась и Франция, чем застала всех врасплох», — приводит Politico слова неназванного европейского дипломата.

Страны ЕС должны согласовать дальнейшую судьбу санкционного режима до истечения установленного срока. Если компромисс будет найден, ограничения могут вновь продлить, однако вопрос о составе санкционного списка остаётся предметом переговоров.

Ранее Life.ru писал, что Словакия уже помешала Евросоюзу перейти на ежегодное продление антироссийских санкций. Братислава отказалась снять возражения против изменения действующего шестимесячного порядка.