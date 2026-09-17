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Регион
Опубликовано 17 сентября, 12:42

МИД КНР раскритиковал «адские санкции» США против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Китай раскритиковал принятый Конгрессом США законопроект о новых санкциях против России, который позволяет вводить пошлины в том числе против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Пекин заявил, что его торговые отношения с другими странами не должны становиться объектом давления Вашингтона.

«Китай всегда осуществлял нормальное экономическое и торговое сотрудничество со странами всего мира на основе равенства и взаимной выгоды. Такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно подвергаться вмешательству или принуждению со стороны какой-либо третьей стороны», — заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

По его словам, Пекин также выступает против экстерриториальной юрисдикции и односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН.

«Адские санкции» покойного Линдси Грэма* могут серьёзно ударить по роли доллара в мире, пишут СМИ
«Адские санкции» покойного Линдси Грэма* могут серьёзно ударить по роли доллара в мире, пишут СМИ

Речь идёт о законопроекте об антироссийских санкциях, изначально разработанном сенатором Линдси Грэмом* и получившем неофициальное название закона об «адских санкциях». Накануне Life.ru рассказывал о его принятии Конгрессом США. Палата представителей поддержала документ 262 голосами против 159 после того, как ранее его одобрил Сенат. Теперь законопроект направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Документ даёт американскому президенту право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в число крупнейших покупателей российских нефти и газа. В их числе находится Китай. Законопроект также предусматривает новые ограничения против российского энергетического и оборонного секторов и финансовых организаций.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Александра Вишнякова
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