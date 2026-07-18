«Адские санкции» покойного Линдси Грэма* могут серьёзно ударить по роли доллара в мире, пишут СМИ

Новый законопроект об антироссийских санкциях, изначально разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом*, не на шутку встревожил Белый дом, так как принятие документа и реализация его положений могут серьёзно ударить по роли доллара в мире. Об этом говорится в статье The New York Times.

Американские власти оказались перед трудным выбором до утверждения новых ограничений в отношении Москвы, отмечает автор материала. Законодатели хотят усилить давление на Россию и её партнёров, однако в Вашингтоне опасаются негативных последствий для мировой финансовой системы.

Администрация американского президента Дональда Трампа не исключает, что на международной арене начнут использовать другие иностранные валюты, например, всё тот же китайский юань. Многие страны будут искать альтернативы доллару, тем самым играя на руку Кремлю, пишет автор. Резюмируется, что Штаты лихорадочно ищут пути воздействия на Россия, но без ослабления своей валюты.

Ранее два конгрессмена-демократа призвали заблокировать законопроект о новых санкциях против России. Инициативу рассматривают в конгрессе США. По мнению законодателей, документ фактически расширит полномочия президента Дональда Трампа в сфере экономических ограничений. Он сможет вводить пошлины до 100% против основных партнёров США. Политики уверены, что антироссийские санкции — лишь маскировка для ведения Белым домом глобальной торговой войны.

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