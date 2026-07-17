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Регион
17 июля, 05:46

Санкции санкциями, а сыр по расписанию: США неожиданно нарастили закупки из России

Импорт российского сыра в США достиг рекордного уровня

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

За первые пять месяцев 2026 года США увеличили закупки российского сыра до максимального уровня за всю историю наблюдений. К такому выводу пришло РИА «Новости», изучив данные американской статистики.

С января по май Соединённые Штаты приобрели российский сыр на сумму 133,8 тысячи долларов. Годом ранее за тот же период объём закупок составлял 96,3 тысячи долларов. Таким образом, поставки выросли примерно в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель для первых пяти месяцев года за всё время ведения статистики. Соответствующие данные американское ведомство публикует с 1992 года.

Несмотря на рекорд, доля России в общем объёме поставок остаётся незначительной и составляет менее одного процента. Основными поставщиками сыра на американский рынок по итогам января—мая стали Италия с объёмом экспорта 210,8 миллиона долларов, Франция — 121 миллион долларов и Испания — 47,8 миллиона долларов.

Россия в 2,4 раза нарастила импорт одежды из США с начала года
Россия в 2,4 раза нарастила импорт одежды из США с начала года

Ранее стало известно, что в мае американские компании резко увеличили закупки сладких газированных напитков из России, доведя объём импорта до рекордного уровня. Стоимость поставок достигла 491,5 тысячи долларов. По сравнению с апрелем, когда этот показатель составлял 144,9 тысячи долларов, импорт в денежном выражении вырос в 3,4 раза.

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Милена Скрипальщикова
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