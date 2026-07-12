Россия в 2,4 раза нарастила импорт одежды из США с начала года

Поставки одежды из США в Россию за январь–май 2026 года выросли в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали журналисты на основе данных американской статслужбы. Общая стоимость экспорта составила 22,1 млн долларов.

Самый значительный скачок зафиксирован в категории повседневной женской одежды — костюмов, пиджаков, платьев, брюк и юбок. Их поставки увеличились втрое, до 9,2 млн долларов. Аксессуары и детали одежды также показали трёхкратный рост — до 4,6 млн долларов.

В 2,1 раза выросли поставки маек и фуфаек — до 6,6 млн долларов. При этом свитеров, кардиганов и жилетов из США стало импортироваться меньше на 8% — 1,2 млн долларов. В мае объём поставок составил 3,96 млн долларов, что на 0,7% ниже апрельского показателя, но в 1,6 раза выше прошлогоднего мая, пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года Россия увеличила импорт одежды из США до рекордных 5,5 миллиона долларов, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, и является максимумом с 2002 года. Основные закупки пришлись на футболки (1,6 млн), платья из шерстяной пряжи (1,2 млн) и костюмы из хлопка (1,1 млн), а также свитера и нижнее бельё.