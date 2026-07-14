«А мне «Байкал» дороже Дяди Сэма»: США нарастили импорт российской газировки до рекорда

В мае американские компании потратили на сладкую газировку из России почти $500 тысяч — больше, чем когда-либо с начала ведения статистики. Об этом свидетельствуют данные профильной службы США.

Стоимость ввезённых напитков достигла $491,5 тысячи. Месяцем ранее показатель составлял $144,9 тысячи, то есть объём закупок в денежном выражении увеличился в 3,4 раза.

Доступная статистика охватывает период с 2003 года, и майский результат стал абсолютным максимумом за всё время наблюдений. Одновременно выросли поставки российской минеральной воды. За месяц её импорт подскочил со $110,3 тысячи до $171,9 тысячи.

Кстати, в апреле США увеличили поставки одежды в Россию в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом — до $3,99 млн, хотя относительно марта экспорт сократился на 17%. Быстрее всего росли продажи женской повседневной одежды, деталей гардероба и футболок, а объём поставок обуви достиг $1,98 млн.