«Слышат только язык сдерживания»: Медведев предложил ответ на «адские санкции» США

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что на ужесточение американских санкций Москве следует отвечать мерами военного сдерживания. Соответствующую позицию он изложил в своём Telegrame-канале.

Причиной для высказывания стали такие называемые «адские санкции». Законопроект о них подписал президент США Дональд Трамп.

По словам Медведева, Вашингтон воспринимает только прямые силовые сигналы. Такой подход, считает он, должен применяться и в ответ на новые санкционные инициативы.

«Впрочем, и за океаном слышат только язык прямого военного сдерживания, на котором и следует отвечать на русофобские мерзости типа закона мертвого террориста Грэма*», — написал зампред Совбеза.

В том же сообщении он затронул ситуацию с активами европейских компаний и резко высказался в адрес властей ЕС.

Накануне Life.ru сообщал о подписании Трампом закона об усилении санкций против России и Ирана. Документ предусматривает новые ограничения, а также меры против покупателей российских энергоресурсов. Ещё на стадии прохождения инициативы через Конгресс пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал её недружественным шагом со стороны США.

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