Китай раскритиковал новый закон США об «адских санкциях» против России и Ирана

Китай раскритиковал подписанный президентом США Дональдом Трампом закон, усиливающий санкции против России и расширяющий ограничения в отношении Ирана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

В ведомстве подчеркнули, что Пекин последовательно выступает против односторонних и вторичных рестрикций без одобрения Совета Безопасности ООН и оснований в международном праве. Такая позиция распространяется и на меры, способные затронуть третьи государства.

Китайская сторона намерена внимательно следить за дальнейшими шагами Вашингтона. Пекин также оставил за собой право принять необходимые меры для защиты собственных интересов и национальных компаний. Одновременно в КНР высказались за сохранение стабильных торговых связей через диалог и консультации.

Заявление прозвучало за несколько дней до встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне, которая должна состояться 24 сентября. До переговоров лидеров представители двух государств должны обсудить торговые и другие спорные вопросы.

Напомним накануне Дональд Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций против России. Документ также продлевает действующие ограничения в отношении Ирана. Закон расширяет санкции, тарифы и запреты, уже действующие против России. Одновременно продлеваются ограничительные меры в отношении Ирана. Инициативу ранее представил ныне покойный сенатор Линдси Грэм*. Документ получил неофициальное название «адские санкции».

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